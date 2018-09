O mama isi surprinde fiica de 35 de ani jucandu-se cu un vibrator.

– Ce faci? o intreaba mama.

– Mama, am 35 de ani, sunt urata, asa ca de acu’ incolo, asta va fi sotul meu.

A doua zi, tatal, auzind in camera fetei zgomote ciudate, intra si primeste aceeasi explicatie. O zi mai tarziu, mama isi gaseste sotul cu o sticla de bere intr-o mana si cu vibratorul in cealalta.

– Barbate, ai innebunit? Ce faci?

– Nu vezi? Stau si eu la o bere cu ginerele.

