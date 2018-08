Giorgiana Radu: Regina Maria, unitatea de masura a patriotismului – Jurnal de suferința

Carambol in județul Constanța: 12 oameni au fost raniți! Cauza accidentului violent 12 persoane au fost rănite într-un accident produs duminică pe DN 38, între localitățile Topraisar și Amzacea, județul Constanța, în care au fost implicate şase mașini. IPJ Constanța a informat că accidentul rutier s-a produs duminică pe DN 38, între localitățile Topraisar și Amzacea. ”Din primele date, accidentul s-a produs pe fondul nepăstrării distanței de […] The post Carambol în județul Constanța: 12 oameni au fost răniți! Cauza accidentului violent appeared first on Cancan.ro.

Un barbat de 52 de ani a cazut de pe o stanca, la Cascada Balea! Salvamontiștii au intervenit pentru recuperarea lui Salvamontiştii intervin duminică dimineaţă pentru recuperarea unui bărbat de 52 de ani, accidentat în zona Bâlea Cascadă după ce a alunecat de pe o stâncă şi s-a lovit la spate. În zonă s-a deplasat şi un echipaj SMURD pentru preluarea victimei şi transportul acesteia la spital. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, Salvamont […]

Site-ul PSD, spart de hackeri Sâmbătă seară, site-ul PSD a fost spart şi a apărut mesajul „Fara penali in functii publice”, conform captur ...

Peste 100 de incendii de vegetatie, in Statele Unite Şase noi incendii de vegetaţie masive au izbucnit în Statele Unite, numărul total al focarelor active ajungând la peste 100, anunţă autorităţile americane, citate de site-ul agenţiei Reuters.

Tamponari in lant in Constanta: 12 persoane au fost ranite intr-un ACCIDENT in care au fost implicate sase masini 12 persoane au fost rănite într-un accident produs duminică pe DN 38, între localităţile Topraisar şi Amzacea, judeţul Constanţa, în care au fost implicate şase maşini.

Real Madrid, SUMA COLOSALA pentr transferul lui Hazard de la Chelsea Real Madrid intenţionează să ofere 200 de milioane de lire sterline pentru mijlocaşul belgian al echipei Chelsea, Eden Hazard, a anunţat, duminică, publicaţia Daily Express, citată de News.ro.Potrivit sursei citate, această sumă ar trebui să fie suficientă pentru Chelsea pentru a-l lăsa să plece pe ...

UPDATE: Mecanicul trenului de marfa care a deraiat in județul Dolj era baut Trafic feroviar blocat în județul Dolj, un tren cu 23 de vagoane cu biodiesel au deraiat în această dimineață! Potrivit reprezentanților Centrului Infotrafic, traficul feroviar este blocat pe Magistrala 900 Caracal-Craiova, pe raza localităţii Cârcea (kilometrulCF 200+200), din cauza unui tren de marfă care a deraiat. Din fericire, nu sunt persoane rănite. UPDATE 12:50 Mecanicul […]

Anunț al vicepremierului Ana Birchall pentru tinerii din Romania Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, Ana Birchall, a anunţat că tema Zilei Internaţionale a Tinerilor de anul acesta este "Spaţii sigure pentru tineri", referitoare la importanţa asigurării mediului sigur şi sănătos care le permite tinerilor să se exprime ...