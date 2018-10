„Girl With Balloon” a lui Banksy s-a autodistrus dupa ce a fost adjudecata contra sumei de 1,04 milioane de lire sterline - VIDEO

„Girl With Balloon”, faimoasă lucrare semnată Banksy, a fost licitată, vineri seară, la Sotheby’s din Londra şi, imediat după adjudecarea contra sumei de 1,04 milioane de lire sterline, s-a autodistrus. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Pânza a trecut printr-o maşină de tocat hârtie instalată la baza de jos a ramei, imediat ce licitaţia s-a încheiat, spre surprinderea tuturor celor prezenţi, scrie The Guardian. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Cu explicaţia „se duce, se duce, s-a dus”, aluzie la cuvintele folosite de cel care a condus licitaţia, Banksy - a cărui identitate nu a fost confirmată până în prezent - a publicat pe contul său de Instagram o imagine surprinsă în sală. Preţul de 1,04 milioane de lire sterline (1,18 milioane de euro) este un record pentru autor şi a reprezentat de trei ori suma la care fusese estimată lucrarea. După ce licitaţia s-a încheiat, a fost auzită o alarmă din interiorul tabloului şi pânza a început să coboare. „Se pare că am sfârşit prin a fi banksydizaţi”, a recunoscut Alex Branczik, directorul departamentului de artă contemporană de la Sotheby’s. Casa de licitaţii analizează acum ce măsuri să ia după incident. Lucrarea licitată noaptea trecută a fost realizată în 2006, apărând mai întâi pe un perete din Londra sub formă de graffiti, şi reprezintă cea mai cunoscută imagine a lui Banksy. În 2017, ea a fost aleasă de britanici drept opera de artă favorită. Originar din Bristol, Banksy - despre care se spune că ar fi Robert Del Naja, membru al grupului Massive Attack - a devenit cunoscut pentru graffitiurile amplasate ...