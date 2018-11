Giurgiu. Tentativa de jaf la o banca! Cum au incercat hoții sa fure un bancomat

Biserica Ortodoxa alaturi de toti credinciosii din lume il cinstesc pe Sfantul Ioan Gura de Aur, Arhiepiscol al Constantinopolului, in fiecare an pe 13 noiembrie, scrie realitatea.net.Sfântul Ioan Gură de Aur este cunoscut ca un ilustru si vestit dascal al lumii, care a provenit de pe meleagurile An ...