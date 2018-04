Google celebreaza a 90-a aniversare a uneia din marile poete ale lumii. A creat un Doodle special (video)

Astăzi, celebrul motor de căutare Google deschide pagina de start cu un Doodle dedicat poetei Maya Angelou.Maya Angelou, poetă, activistă pentru drepturile civile și autoare americancă, pe numele său adevărat Marguerite Annie Johnson, s-a născut pe 4 aprilie 1928 și a murit pe 28 mai 2014.A publicat șapte autobiografii, trei cărți de eseuri, mai multe cărți de poezie și a fost creditată cu o listă de piese, filme și emisiuni de televiziune cu o durată de peste 50 de ani. A primit zeci de premii și mai mult de 50 de titluri de onoare.Angelou este cea mai cunoscută pentru cele șapte autobiografii, care se concentrează asupra trăirilor ei din copilărie și a trăirilor adulte timpurii.Prima, I Know Why the Caged Bird Sings (1969), povestește despre viața ei până la vârsta de 17 ani și i-a adus recunoaștere și apreciere internațională.A devenit poetă și scriitoare după o serie de ocupații în calitate de tânără adultă, incluzând bucătar, prostituată, dansatoare și cântăreață în cluburile de noapte, membră a Porgy and Bess, coordonatoare a Southern Christian Leadership Conference, si jurnalistă în Egipt și Ghana în decolonizarea Africii.A fost actriță, scriitoare, regizoare și producătoare de piese, filme și programe de televiziune publică.În 1982, ea a câștigat primul premiu Reynolds Professorship of American Studies de la Universitatea Wake Forest din Winston-Salem, Carolina de Nord.A fost activă în Mișcarea drepturilor civile afro-americane și a lucrat cu Martin Luther King, Jr. și Malcolm X.