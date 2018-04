Google, in mijlocul unui scandal de proportii. Acuzatii grave legate de minori

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Peste 20 de grupuri care militeaza, intre altele, pentru drepturile copilului si ale consumatorului, au acuzat compania Google de colectarea ilegala a unor date despre minorii cu varste sub 13 ani care utilizeaza platforma YouTube, scrie The Guardian, conform news.ro. O plangere formulata de o coalitie de 23 de grupuri care militeaza pentru drepturile copilului si ale consumatorului, precum si pentru respectarea vietii private, a fost trimisa la Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii. Potrivit acestei plangeri, Google incalca legislatia cu privire la protectia minorului, colectand date personale ale utilizatorilor YouTube care au varste sub 13 ani, urmarindu-le comportamentul de consum. Semnatarii acest ...