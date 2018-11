Google o sarbatoreste pe romanca Elisa Leonida Zamfirescu, prima femeie inginer din lume, printr-un doodle special

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Elisa Leonida Zamfirescu Google o sarbatoreste astazi pe Elisa Leonida Zamfirescu, prima femeie inginer din lume. Se implinesc 131 de ani de la nasterea sa. Elisa Leonida Zamfirescu este sora lui Dimitrie Leonida, considerat „parintele energeticii romanesti”. Elisa Leonida Zamfirescu ”Viitorul femeilor in inginerie este maret”, scria ziarul romanesc Minerva in anul 1912, raportand ca ”Domnisoara Elisa Leonida a trecut de ultimul examen cu mare succes, obtinand o Diploma in Inginerie”. Elisa Leonida Zamfirescu In aceasta zi, in 1887, Elisa Leonida Zamfirescu s-a nascut in portul romanesc Galati. Dupa ce a absolvit cu note mari Scoala Centrala de Fete din Bucuresti, ea a obtinut un bacalaureat ...