Google, protectie extrema pentru persoanele care au nevoie ca datele din conturile lor sa fie mereu in siguranta,

Advanced Protection Program Google google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Google a anuntat includerea aplicatiilor native ale sistemului de operare iOS in programul Advanced Protection Program, cel pe care l-a lansat pentru propriile servicii in cursul anului trecut. Prin acest sistem, Google vrea sa ofere protectie extrema pentru persoanele care au nevoie ca datele din conturile lor sa fie mereu in siguranta, precum jurnalisti, demnitari, persoane publice, sau orice persoana cu date ce trebuie protejate cu strictete. Google le ofera celor care fac parte din programul Advanced Protection Program posibilitatea de a isi securiza conturile folosind multiple sisteme de autentificare, inclusiv SMS, o cheie de autentificare fizica, si nu doar atat. Vezi si: ...