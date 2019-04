Gorghiu cere AEP sa suspende plata subventiilor catre PSD, dupa ce trezorierul partidului a fost acuzat de delapidare

Senatorul PNL Alina Gorghiu cere Autoritatii Electorale Permanente (AEP) sa suspende acordarea subventiilor catre PSD, in contextul in care trezorierului social-democratilor, Mircea Draghici, a fost pus sub acuzare pentru delapidare. AEP acorda PSD peste 7,5 milioane de lei lunar, potrivit parlamentarului liberal.