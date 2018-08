Gorghiu, despre tentativa de asasinat asupra lui Dragnea: "Ar fi de ras daca nu ar fi de plans"

Senatorul Alina Gorghiu, fost presedinte al PNL, a declarat, miercuri, la Timisoara, ca are convingerea ferma ca Liviu Dragnea este cel care a adus in Piata Victoriei, pe 10 august, huliganii si persoanele care au starnit momentele violente.

Numarul focarelor de pesta porcina africana confirmate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 725, acestea fiind active in 10 judete din nord-vestul si sud-estul tarii, respectiv in 156 de localitati, a anuntat, miercuri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

Gata, suspansul s-a dus! Enrique Iglesias a dat-o de gol pe Andra, care ieri a anunțat că pregătește o surpriză și a postat pe rețelele de socializare o înregistrare în care apar mai multe cadre trase pentru cel mai nou clip al său. Andra și-a dorit să păstreze totul secret, dar Enrique Iglesias a dat-o […]

Georgia Gabriele a devenit celebră ca iubita controversatului milionar Gianluca Vacchi. Superba brunetă s-a despărțit de italian anul trecut, iar de atunci nu s-au mai auzit foarte multe despre ea. Acum, manechinul iubește din nou. Ea s-a cuplat cu Andrea Grilli, un tânăr CEO italian. Georgia Gabriele și Andrea Grilli au împreună mai mule fotografii […]