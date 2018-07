Gotiu (USR): Comisia pentru abuzuri din Senat a cerut DNA sa verifice proiectul minier de la Certeju

Imagini de la eveniment Suporterii cer Consiliului Local ca SSC Farul sa poata folosi in continuare stadionul Farul. Ce a spus Sorin Mihailescu (galerie foto) La ședința de astăzi a Consiliului Local al municipiului Constanța au venit și oficiali ai echipei de fotbal SSC Farul, și suporteri constănțeni, în total zece persoane. Fostul lider al fanilor, Sorin Mihăilescu, a luat cuvântul și a solicitat că, după ce stadionul Farul & ...

Ministrul Justiției explica de ce i-a respins pe toți cei patru candidați la șefia DNA Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a explicat de ce i-a respins pe cei patru candidaţi pentru şefia DNA în urma interviurilor. Citește mai departe...

Marte, cel mai aproape de Pamant in ultimii 15 ani. Doritorii pot merge la Observatorul Astronomic Marte se va afla marti seara cel mai aproape de Pamant fata de ultimii 15 ani.

Pesta porcina a scapat de sub control, Dancila si Daea cheama Armata Criza pestei porcine pare să fi scăpat de sub controlul autorităţilor. Ministrul Agriculturii Petre Daea a declarat, marţi, pentru Mediafax, că o şedinţă de urgenţă a fost convocată la ora 15:00, la care vor participa ministrul de Interne, ministrul Apărării, ministrul Citește mai departe...

Caravana #Fara Penali porneste prin tara: De cate semnaturi mai e nevoie pentru legalizarea unei "chestiuni de bun simt" Doua echipe de membri ai USR pornesc miercuri dimineata prin tara pentru a grabi strangerea ultimelor 50.000 de semnaturi necesare initiativei civice #Fara penali in functii publice.

Marți, 31 iulie – ultima zi de depunere a Declarației Unice. Cat risca sa plateasca cei care intarzie Data de 31 iulie este prevăzută ca termen de depunere a Declaraţiei Unice la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Nedepunerea la termen a acestei declarații poate fi sancţionată cu amendă de la 50 la 500 de lei. „Nedepunerea la termenul prevăzut de lege de către persoanele fizice a Decl ...

Gheorghe Popa a murit la 83 de ani. Rudele fostului fotbalist ii indeplinesc ultimele dorințe Este doliu în sportul românesc. Gheorghe Popa, o legendă a fotbalului bănăţean, a murit la vârsta de 83 de ani. Vestea tristă a fost făcută publică de jurnalistul Octavian Stăncioiu, care a scris un mesaj emoționant pe o rețea de socializare. Rudele fostului sportiv se pregătesc de înmormântare și vor să-i îndeplinească ultimele dorințe.

S-a urcat beat la volan și a omorat un tanar de 26 de ani! Poliția l-a reținut pe criminal Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut, marţi, de poliţiştii din Botoşani, sub acuzaţia de ucidere din culpă, după ce a produs un accident mortal, el aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), Maria Carp. Un tânăr, din comuna Mileanca, a intrat cu maşina

Marton Arpad a pronunțat numele pe care NU l-ar fi vrut la șefia DNA: Erau atatea probleme! EXCLUSIV Deputatul UDMR Marton Arpad (vicelider de grup parlamentar și vicepreședinte al Comisiei Florin Iordache) a acordat marț ...