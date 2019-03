GPeC 2019 a luat startul: magazinele online se pot inscrie in Competitia GPeC, iar GPeC SUMMIT se joaca pe scena Salii Mari a Teatrului National Bucuresti

Karl Gilis (Co-Founder AG Consult) – Top 3 cei mai buni experți din lume în User Experience (UX) și Optimizarea Ratei de Conversie (CRO), potrivit PPC Hero

Cu o tradiție de 14 ani, GPeC este considerată cea mai importantă serie de evenimente de E-Commerce și Digital Marketing din România și CEE. Astăzi a luat startul ediția 2019 cu primele informații și lansarea înscrierilor la două din evenimentele majore din portofoliul GPeC: Competiția Magazinelor Online și GPeC SUMMIT – evenimentul de referință din domeniu care va avea loc pe 27-28 Mai la Teatrul Național București, Sala Mare.Succesul unui magazin online depinde de mulți factori - de la planul de afaceri, strategia de marketing, bugetele alocate, prețul competitiv al produselor și multe altele până la calitatea serviciilor magazinului per ansamblu.Dar dacă website-ul magazinului nu este intuitiv și ușor de folosit de către utilizatori, dacă întregul flux de comandă nu are un parcurs cursiv și logic, dacă butoanele de acțiune nu sunt așezate corespunzător, dacă lipsesc funcționalități etc., atunci – de cele mai multe ori – utilizatorii abandonează procesul de cumpărare și părăsesc website-ul, iar magazinul online pierde clienți.De aceea, orice magazin online care își dorește să aibă un website bine optimizat și să își crească rata de conversie, ar trebui să se înscrie în Competiția GPeC.Peste 25 de specialiști în E-Commerce și Marketing Online – membri în Juriul Competiției GPeC – vor evalua website-urile magazinelor online prin mai mult de 200 de criterii general valabile la nivel internațional care vizează: User Experience, Design, SEO, Securitate, Prezență pe Mobile, Social Media, Content Marketing, Aspecte Juridice, E-Mail Marketing, Calitatea Serviciilor Magazinului și Profesionalismul Onorării Comenzilor (se testează prin Mystery Shopping).În urma evaluării, magazinele online primesc un raport de audit complet (atât pentru varianta de Desktop, cât și pentru cea de Mobile a website-ului), astfel încât vor ști exact ce trebuie optimizat pentru fiecare criteriu în parte.Pe lângă explicațiile din rapoartele de evaluare, reprezentanții magazinelor primesc și consultanță avizată de la experții care au auditat website-urile în cadrul întâlnirilor față în față, organizate de GPeC.“Procesul de evaluare GPeC se derulează timp de 7 luni, iar în acest interval magazinele online care implementează recomandările specialiștilor din Juriu, vor vedea rezultate măsurabile în business-ul lor. Scopul Competiției GPeC este să ajutăm magazinele să aibă un website bine optimizat și, astfel, să crească rata de conversie și vânzările”, spune Andrei Radu, CEO & Founder GPeC.Pe lângă auditul complet de website, magazinele online care aleg să se înscrie în Competiția GPeC primesc și Marca de Încredere Trusted.ro (care le atestă consumatorilor faptul că magazinele respectă legislația și bunele practici în e-commerce), precum și Sistemul de Feedback Opinii de Încredere Trusted.ro (în care consumatorii pot lăsa și citi recenziile altor clienți ai magazinelor). Beneficiile în servicii ale magazinelor înscrise în Competiția GPeC ating pragul valoric de 5.888 EUR.Taxa de înscriere în Competiția GPeC pornește de la 349 EUR + TVA și ajunge la 509 EUR + TVA pentru cel mai mare pachet care include și 3 bilete de acces la evenimentele GPeC SUMMIT din lunile mai și noiembrie 2019. Oferta este valabilă în perioada Very Early-Bird până pe 15 aprilie 2019.Detaliile complete despre Competiția GPeC, precum și formularul de înscriere sunt disponibile pe website-ul organizatorilor, în secțiunea dedicată: https://www.gpec.ro/regulament-competitia-magazinelor-online-gpec/GPeC SUMMIT este considerat cel mai important eveniment de E-Commerce și Marketing Online din România și CEE, conform recenziilor participanților – fiind cotat de către aceștia cu 4,9 puncte dintr-un maxim de 5. Acesta se desfășoară de două ori pe an, prima ediție având loc pe 27-28 Mai, la Teatrul Național București.“Ne-am concentrat mai mult decât oricând să aducem participanților conținut practic și inspirațional de la unii dintre cei mai buni specialiști internaționali și români în E-Commerce și Digital Marketing, fără să avem niciun speech promoțional pe scenă. Astfel, GPeC SUMMIT devine o Conferință-Training menită să îi ajute concret pe toți cei din audiență să își dezvolte afacerile online”, spune Andrei Radu, CEO & Founder GPeC.Speakerii internaționali care vor urca pe scena GPeC SUMMIT au fost deja anunțați:Subiectele dezbătute în cadrul Conferinței GPeC (27 Mai) vizează cele mai importante aspecte și trend-uri în E-Commerce și Digital Marketing: Customer Experience, Usability, SEO, Mobile UX, Content Marketing, Facebook Ads, Digital Marketing, Engagement, Retention, Growth Hacking, AI, Voice, Personalization.În paralel cu Conferința GPeC, ziua de 27 Mai aduce și GPeC E-Commerce Expo – locul în care companiile furnizoare de servicii pentru e-commerce își prezintă ofertele în fața magazinelor online.Cea de a doua zi de GPeC SUMMIT (28 Mai) se va desfășura la Sheraton Bucharest Hotel***** și aduce participanților nu mai puțin de 5 sesiuni de Masterclass cu speakeri internaționali și un Curs Intensiv (6 ore) de E-Commerce și Marketing Online pentru Începători.Sesiunile de Masterclass anunțate sunt:Cursul de E-Commerce și Marketing Online pentru Începători este susținut de Raluca Radu (Founder MTH Digital), Andrei Radu (CEO & Founder GPeC) și alți invitați speciali.Prețurile biletelor de acces la sesiunile de Masterclass și la Curs variază între 79 și 99 EUR + TVA prin Oferta Very Early Bird valabilă până pe 15 aprilie.Detaliile complete și formularul de înscriere sunt disponibile pe website-ul GPeC în secțiunea dedicată: https://www.gpec.ro/gpec-summit-mai/ _______________________________________________