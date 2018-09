Gradea (TVR): Nu am cunostinta despre existenta unui protocol secret intre SRTV si DNA

Preşedintele Serviciului Român de Televiziune (SRTV), Doina Gradea, susţine că nu are cunoştinţă despre existenţa unui protocol secret încheiat între Televiziunea publică şi Direcţia Naţională Anticorupţie. "Am citit declaraţia domnului preşedinte Liviu Dragnea referitoare la existenţa unui protocol secret între SRTV şi DNA şi doresc să menţionez următoarele: de când am fost numită preşedinte - director general al SRTV nu am cunoştinţă despre existenţa unui asemenea protocol secret", precizează Doina Gradea într-un comunicat de presă transmis duminică AGERPRES. Ea arată că a obţinut recent autorizaţia de acces la documente clasificate. "Regimul documentelor "Secret de Serviciu" este extrem de bine reglementat potrivit dispoziţiilor legale şi la acestea nu au acces decât persoanele autorizate. Eu am obţinut relativ recent autorizaţia de acces la documente clasificate, împreună cu alte persoane din instituţie. Am studiat toate documentele din această categorie, le-am inventariat şi pot spune că nu există un asemenea document", spune Gradea. Doina Gradea menţionează că, pentru a elimina orice suspiciune şi posibilitate de nu respecta dispoziţiile legale privind documentele clasificate, în urmă cu câteva săptămâni a cerut în scris managementului SRTV, cu precizarea termenului, să verifice arhiva de documente a direcţiei/departamentului pe care îl conduce fiecare pentru a identifica orice document clasificat şi a-l transmite persoanei care se ocupă de acestea. "Încă nu am primit niciun document şi sper ca fiecare angajat al SRTV să fie conştient că nerespectarea regimului documentelor clasificate este un act de o deosebită gravitate", a mai precizat preşedintele SRTV. Aceasta adaugă că va face în continuare toate demersurile pentru a identifica documentele clasificate care privesc SRTV şi, dacă va găsi un asemenea protocol cu DNA, va solicita denunţarea lui. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sâmbătă că are informaţii cu privire la existenţa unui protocol de colaborare între Direcţia Naţională Anticorupţie şi Televiziunea Română. El a declarat într-o conferinţă de presă susţinută la Neptun că toate protocoalele secrete trebuie declasificate şi anulate. Referindu-se la protocolul cu TVR, liderul social-democrat a spus că 'dacă e aşa, e foarte grav'. 'Nouă ni se pare normal ca justiţia din România să fie penetrată de SRI atâţia ani de zile, să existe protocoale între Parchetul General şi Ministerul Mediului, între Parchetul General şi SRI? (...) Vi se pare normal să existe protocoale între SRI şi Curtea de Apel, între SRI şi Înalta Culte de Casaţie şi Justiţie?! Am auzit că există un protocol între DNA şi TVR 1. Vorbesc serios. Chiar ar fi frumos. Eu cred că toate protocoalele, aşa cum am cerut, să fie declasificate, public anulate şi efectele lor anulate. Şi arhiva SIPA', a afirmat Dragnea. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)