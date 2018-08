Gradinarit

Video șocant. Chinurile groaznice la care sunt supuși deținuții intr-o inchisoare din Rusia Imagini incredibile au apărut în spațiul public, arătând care sunt tratamentele la care sunt supuși deținuții din închisorile din Rusia. Publicația Novaya Gazeta a prezentat imagini din interiorul unui centru de detenție din regiunea Yaroslavl, aflat la 250 de kilometri de Moscova, în care un deținut este bătut, torturat și umilit de o duzină de gărzi ai închisorii

Brașov: DN73 spre Zarnești va fi inchis Drumul Național spre Zărnești (DN73) va fi închis în ambele sensuri, sâmbătă, 4 august, în intervalul orar 7:00 – 19:00, anunță reprezentanții Direcției Regionale Drumuri și Poduri Brașov. Citește mai departe...

Soferul masinii cu mesaj antiPSD cere solutionarea rapida a anchetei. Trebuie sa se intoarca la munca in Suedia, iar copilul sa inceapa scoala Avocatul lui Razvan Stefanescu, soferul masinii cu mesaj antiPSD, a depus mai multe documente la politie si cere solutionarea rapida a anchetei, pentru ca clientul sau sa-si poata recupera permisul de conducere.

Cabanier cu probleme medicale blocat in munți din cauza condițiilor meteo Un bărbat cu probleme medicale a rămas blocat în Cabana Turnuri, din Munții Făgăraș. Elicopterul SMURD trimis la fața locului nu poate ateriza din cauza condițiilor meteorologice. Citește mai departe...

Reactia lui Paul Stanescu, dupa ce Iohannis a atacat la CCR decizia prin care devine premier interimar Vicepremierul Paul Stanescu, cel care urmeaza sa preia interimar sefia Guvernului, incepand de luni, in perioada in care Viorica Dancila este in concediu, a avut vineri o prima reactie la decizia presedintelui Klaus Iohannis de a sesiza CCR referitor la aceasta decizie.

Inca un caz de ultraj, la Vaslui: politist batut cu ranga de un sofer beat Poliţiştii din Vaslui au început o anchetă, după ce un agent a fost bătut cu ranga de către un şofer pe care a încercat să îl oprească în trafic. Citește mai departe...

Lui Iohannis i s-a pus pata pe Dancila. Ii ataca la CCR pana și concediul, ignorand antecedentele foștilor premieri Klaus Iohannis nu renunță la atacurile la adresa Vioricăi Dăncilă și nu ratează nicio ocazie să atace orice la Curtea Constituțională. Acum, nici concediul pe care și-l ia prim-ministrul nu-I este pe plac. Klaus Iohannis a atacat la Curtea Constituțională decizia premierului Viorica Dăncilă de a-i p ...

Ludovic și tradarea. Adevarurile nespuse despre micul dictator de mucava Ludovic Orban este acuzat astăzi de dictatura în PNL, la fel cum el însuși îl acuza in 2010 pe Crin Antonescu. Fuseseră ...

Mary Carlisle a murit! Actrița avea 104 ani Mary Carlisle a murit, miercuri (1 august), la vârsta de 104 ani. Actrița americană a fost partenera de pe marele ecran al lui Bing Crosby într-un trio de filme. Ea a apărut în peste 50 de filme în anii '30. Mary Carlisle a murit miercuri dimineață, la un azil de bătrâni destinat persoanelor din industria