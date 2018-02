Gradinita cu program prelungit nr. 16 din Iasi dezvolta o lume a tolerantei - FOTO

gradinita 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In Gradinita cu program prelungit nr. 16 Iasi continua proiectul initiat de inspectorul general al ISJ Iasi, prof. dr. Genoveva Farcas, ”Scoala pentru valori autentice”. In luna februarie, prescolarii de la cele opt grupe, sub indrumarea cadrelor didactice, dar si in prezenta parintilor, au desfasurat activitati diverse, prin intermediul carora au invatat ce este TOLERANTA. Cei mici au desfasurat jocuri de cunoastere interpersonala si de acceptare, precum ”Acesta mi-e prieten”, ”Oglinda magica”, „Cercul tolerantei”, ”Ne jucam si mici si mari”, ”Sa-l toleram pe lupul cel rau!”, ”Decalogul tolerantei ...