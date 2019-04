Realizatorul de televiziune şi actorul Graham Norton va fi gazda galei BAFTA Television Awards, care va avea loc pe 12 mai, la Londra, potrivit news.ro.

După 15 ani de când a prezentat prima dată ceremonia, Norton a spus că 2018 a fost un an deosebit în televiziune.

„Au trecut aproximativ 15 ani de când am găzduit prima dată Television Awards şi mă bucur mult să revin. 2018 a fost un an deosebit pentru televiziune şi sunt nerăbdător să văd premiate talentele strălucite din industrie”, a spus Norton, citat de The Hollywood Reporter.

Serialul „Killing Eve” a primit cele mai multe nominalizări la premiile BAFTA TV, care vor fi acordate în ceremonia de la Royal Festival Hall din Londra.

Thrillerul BBC America a primit 14 selecţii la principalele premii şi la Bafta TV Craft Awards, actriţele Sandra Oh şi Jodie Comer fiind nominalizate pentru interpretare.

Miniseria „A Very English Scandal”, producţie BBC - Amazon, cu Hugh Grant în rol principal, a primit 12 nominalizări, iar producţia HBO „Patrick Melrose”, cu Benedict Cumberbatch în rol principal, a primit şase.

Ele sunt urmate de serialele „Bodyguard" şi „The Little Drummer Girl", fiecare cu câte cinci nominalizări, şi de „Mrs Wilson” şi „Mum”, cu câte patru selecţii.