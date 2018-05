Grant semnificativ obtinut de UAIC pentru stagiile Erasmus+

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iasi deruleaza anual doua proiecte institutionale de schimburi academice pentru studentii, personalul didactic si personalul administrativ din Universitate: Erasmus+ KA 103, in cadrul Programului Erasmus+ cu Tarile Participante (statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, Macedonia si Turcia) si Erasmus+ KA107, in cadrul Programului Erasmus+ cu Tari Partenere (celelalte state non-UE). Universitatea a depus proiectele pentru KA103 si KA107 in luna februarie 2018, solicitand finantarea de schimburi academice cu 30 de tari participante si 28 de tari din afara Uniunii Europene. In urma evaluarii de catre ANPCDEFP (Agentia Nationala pentru Pro ...