Grav accident in Neamt. Sapte victime, dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal

Sapte persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc pe drumul judetean din localitatea Stefan cel Mare. Accidentul grav din Neamt s-a produs in localitatea Stefan cel Mare, la fata locului fiind solicitate mai multe ambulante si echipajul de descarcerare, una dintre victime fiind prinsa in fiare. Ranitii au fost au fost preluati de ambulantele, fiind transportati la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt. Vezi si: Accident ingrozitor! 11 persoane au murit! Masinile au luat foc! "Soferul descarcerat are traumatism de coloana vertebrala si a fost transferat la UPU Piatra Neamt. Un alt pacient are un traumatism la un picior, iar alte doua femei au rani uso ...