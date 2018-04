Grav accident rutier! A fost solicitata interventia unui elicopter SMURD

accident 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patru copii si trei adulti au fost raniti intr-un accident provocat de o soferita in Salaj. Din primele cercetari a rezultat ca o femeie de 36 de ani, in timp ce conducea autoturismul, a efectuat virajul la stanga fara sa se asigure si a intrat pe contrasens lovind o alta masina. Un copil este in stare grava, iar un elicopter SMURD a fost trimis sa il preia. „E un copil de sase ani, e intr-o stare critica. E cu un traumatism cranio-cerebral, iar elicopterul SMURD de la punctul aerian de salvare Mures a fost trimis acolo si acum copilul este pe drum catre Targu-Mures, unde este asteptat de medicii specialisti, mai ales de un neuro-chirurg. Trebuie sa se decida daca e de intervenit. Elicopterul a f ...