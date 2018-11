Grav accident rutier in aceasta seara! 7 victime, 6 care necesita ingrijiri medicale si una care a fost declarata decedata

Ambulanta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O persoana a decedat si alte sase au fost ranite duminica seara intr-un accident rutier pe DN 2 C, pe raza localitatii Amara. Potrivit ISU Ialomita, in accident au fost implicate o caruta si un autoturism. "Incidentul s-a petrecut in apropierea localitatii Amara, pe DN 2C, din primele date sunt 7 victime, 6 care necesita ingrijiri medicale si una care a fost declarata decedata", a declarat Lacramioara Chirea de la Biroul de presa al ISU Ialomita. Potrivit sursei citate, la locul incidentului salvatorii de la Slobozia intervin cu o masina de stingere, una de descarcerare, o ambulanta SMURD si patru ambulante SAJ Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem s ...