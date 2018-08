GRAV accident rutier in Hunedoara! Un tanar de 22 de ani a murit pe loc, iar alte doua persoane au fost grav ranite

Accident 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident grav s-a petrecut, astazi, pe soseaua Hunedoara - Deva, la intrare in localitatea Cristur. Un barbat a murit, iar alte doua persoane au fost transportate in stare grava la spital. Potrivit primelor informatii, un sofer in varsta de 22 de ani ar fi patruns pe contrasens si s-a ciocnit de un alt autoturism. ”Persoana care a decedat are 22 de ani. Primele informatii arata ca accidentul s-ar fi petrecut pe fondul circulatiei pe contrasens. Au fost implicate doua autoturisme. Cauza exacta va fi stabilita la finalizarea cercetarii la fata locului. Barbatul care a decedat este din Simeria, era singur in autoturism si se pare ca ar fi intrat pe contrasens. Din celalalt autoturism, soferul ...