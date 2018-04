Grav accident rutier la Galati! Doua persoane au murit, iar alte sapte au fost ranite

Ambulanta 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua persoane au murit, iar alte sapte au fost ranite, in urma coliziunii dintre doua masini, in Galati. Printre raniti se afla si trei copii care au fost transportati, de urgenta, la spital. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN25, in localitatea Sendreni, judetul Galati, a avut loc un accident rutier, soldat cu mai multe victime, in care au fost implicate doua autoturisme, iar traficul este oprit. Potrivit sursei citate, cele doua autoturisme au intrat in coliziune frontala. Cauza producerii accidentului a fost patrunderea pe contrasens, iar in urma impactului au rezultat mai multe victime, care au fost transportate de urgenta la spital. Traficul este o ...