Grecia: Incendiile de vegetație au ucis cel puțin 50 de oameni in zona capitalei Atena! Video

Un bebelus nascut cu paralizie si abandonat in spital a fost bruscat de asistenta medicala care il hranea, scena fiind filmata de mama unui alt copil internat in Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste si postata pe Facebook.

După lungi așteptări, reprezentanții de la Pro TV au anunțat că Daniel Nițoiu, Raluca Aprodu și Costi Mocanu sunt gazdele emisiunii “Ninja Warrior România” – singurul din cele trei producții tip “Exatlon”, filmat în România. Cei trei prezentatori sunt nerăbdători să dea startul uneia dintre cele mai frumoase provocări din viața lor, dar și a românilor. […] The post Daniel Nițoiu, Raluca Aprodu și Costi Mocanu sunt prezentatorii show-ului “Ninja Warrior”, “Exatlon-ul” de la PRO TV appeared first on Cancan.ro.