Greii PNL, marii absenți ai Școlii de Vara a TNL. Cum motiveaza aceștia EXCLUSIV DOCUMENT

Deputat PSD Botoșani, atac la Dragnea: "Nu il susțin. PSD este bolnav" PSD stă pe un butoi cu pulbere atât la nivel național cât și la nivel județean. Unul dintre parlamentarii PSD Botoșani a anunțat deja că pleacă din partid și din câte se pare, numărul celor care vor migra către Pro România este

Reactia Mihaelei Buzarnescu dupa ce a fost acuzata ca a incasat bani nemeritati la US Open 2018 Mihaela Buzarnescu a oferit prima reactie dupa ce a fost acuzata ca a incasat bani nemeritati prin retragerea de la US Open cu doar doua ore inaintea primului meci.

Serena Williams - Osaka, finala US OPEN la feminin. Japoneza, anunt uluitor despre adversara ei Serena Williams - Naomi Osaka este finala feminină de la US Open 2018. Citește mai departe...

Robert Negoita: Oamenii care ies in Piata Victoriei sunt cei care au ramas fara speranta din cauza unor ticalosi care nu-si fac treaba Oamenii care ies in Piata Victoriei sunt aceia care au ramas fara speranta, iar aceasta se intampla din cauza unor ticalosi care nu-si fac treaba sau si-o fac prost, considera primarul sectorului 3, Robert Negoita.

ULTIMA ORA: Și angajații de la privat ar putea primi vouchere de vacanța! ULTIMA ORĂ: Voucherele de vacanță ar putea fi distribuite și angajaților din sectorul privat, nu numai celor care lucrează la stat. Este vorba despre o propunere, deocamdată, în condițiile în care și angajații din sectorul privat, cu salariul minim pe economie, contribuie – prin taxele și impozitele lor – la acordarea voucherelor de vacanță de vacanţă

Informații noi in cazul Elodia! Un comisar șef elucideaza dispariția avocatei Cazul Elodia a pus pe jar milioane de români în ultimii ani. Toți l-au bănuit pe soțul ei, polițistul Cristian Cioacă, de crimă, șis e pare că această ipoteză a fost luată în calcul și de anchetatori,d e vreme ce a fost condamnat. Pentru prima dată de la decesul Elodiei Ghinescu, anchetatorii vorbesc deschis despre

Incep mondialele de canotaj! Romania e printre favoritele la medalii Conotajul românesc cunoaşte din nou gustul succesului după o perioadă mai tulbure pe care se pare că a depăşit-o, dacă l ...

"ROventura", o emisiune care prezinta o altfel de Romanie! Din 15 septembrie la Kanal D "ROventura" este o altfel de emisiune despre România. Din 15 septembrie, in fiecare sâmbata, de la ora 13:00, Kanal D propune o călătorie prin România. Filmări spectaculoase, locuri fascinante, dar și cele mai frumoase povești de călătorie. „ROventura" va prezenta locuri pitorești, obiective turistice și activități de agrement din România, prin ochii a doi prieteni

CEDO a cerut explicatii Guvernului Republicii Moldova privind expulzarea cetatenilor turci de la un liceu Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a adresat Guvernului Republicii Moldova o scrisoare în care a formulat mai multe întrebări despre procedurile la care au fost supuşi cetăţenii turci reţinuţi joi de la o şcoală din Chişinău, a declarat un avocat moldovean.