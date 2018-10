Greseala pe care multi o trec cu vederea atunci cand fac poze! Avertismentul medicului Monica Pop

Monica Pop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prof. dr. Monica Pop, managerul Spitalului de Urgente Oftalmologice, avertizeaza asupra pericolului pe care il reprezinta privirea direct in blitz-ului aparatului de fotografiat. „Grija mare! Nu va uitati niciodata in lumina blitz-ului! Si nu ascultati sfaturi neavenite!”, incepe mesajul publicat de prof. dr. Monica Pop pe retelele de socializare. „Scotomul central (perceperea unei luminite minute in sir in centrul campului vizual dupa pozele facute cu blitz) poate afecta, cu timpul, zona maculara (zona de vedere centrala), ducand la scaderea treptata si ireversibila a vederii! E de preferat sa faceti poze fara blitz, iar cand acesta se impune, mutati privirea usor lateral, nu priviti d ...