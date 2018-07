Greseala politistului care te scapa de amenda!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Schimbari majore pentru soferi! Tot ce trebuie sa stii ca sa scapi de amenda. Pe 24 august va intra in vigoare o noua prevedere legislativa. Daca agentul constatator al contraventiei nu scrie pe procesul-verbal si codul numeric personal (CNP) al celui care a incalcat legea, procesul-verbal va fi considerat nul, potrivit unui de act normativ care vizeaza modificarea procedurii de achitare a amenzilor contraventionale si care a fost publicat recent in Monitorul Oficial. Recent, Legea nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale, care prevede simplificarea procedurii de plata a amenzilor contraventionale, a fost publicata in Monitorul Oficial, dar prevederile acesteia se vor aplica incepand cu ...