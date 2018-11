Greu de GHICIT: Ce numere au ieșit la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc joi, 29 noiembrie

Joi, 29 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 25 noiembrie, Loteria Romana a acordat 19.593 de castiguri in valoare totala de 1.067.574,56 lei.

Joker: 39, 37, 43, 44, 2 + 5

Loto 5/40: 11, 39, 10, 14, 36, 1

Noroc: 0 3 9 5 8 7 5

Super Noroc: 7 7 2 3 7 7

Noroc Plus: 4 9 3 4 3 7

Loto 6/49: 3, 12, 27, 18, 9, 4

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,26 milioane lei (aproximativ 3,3 milioane de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1,2 milioane lei (peste 257.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,1 milioane lei (peste 452.600 de euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 304.500 de lei (peste 65.300 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 400.000 de lei (peste 85.700 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 169.000 de lei (peste 36.200 de euro).

Loteria Română marchează Centenarul Marii Uniri prim suplimentarea fondurilor de câștig. Astfel că, Loteria Română pregătește două extrageri loto, cea tradițională, precum și cea suplimentară.

Loteria Română. Loteria Romana organizeaza duminică, 2 Decembrie, Loto Centenar. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 se vor organiza doua trageri, o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 1.000.000 de lei

JOKER – 200.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

