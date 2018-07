Greva in ministerul Tineretului și Sportului

Sindicatul Național Sport și Tineret amenință cu grevă generală. „Sindicatul National Sport si Tineret protesteaza in numele a peste 3500 de salariati din Sport si Tineret care s-au saturat sa fie bataia de joc a conducerii ministerului. Astazi, in urma aplicarii prevederilor Legii salarizarii 153/2017, 70% din personal, indiferent de vechime, studii, functie, este platit […] Articolul Grevă în ministerul Tineretului și Sportului apare prima dată în AM Press.