Greva la Ryanair: 190 de curse au fost anulate, 30.000 de calatori vor fi afectați

La cateva luni de la extinderea alarmanta a pestei porcine in Romania, ministrul Agriculturii Petre Daea a explicat, in Parlament, ca situatia nu e scapata sub control, se exagereaza doar prezentarea ei.

Surpriză uriașă pentru fanii lui Răzvan Botezatu, unul dintre foștii prezentatori de la Antena Stars! Îndrăgitul moderator s-a fotografiat în timp ce ținea în mână un test de sarcină pozitiv, iar în dreptul imaginii a scris un mesaj emoționant. Fericitul moment are loc la nicio lună după ce el și Raluca Dumitru și-au anunțat logodna […]