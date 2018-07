Greva timp de doua zile pe aeroporturile din Europa. Sunt anulate peste 300 de curse aeriene

Doi francezi, Didier Deschamps, care a castigat Cupa Mondiala 2018 cu nationala tarii sale, si Zinedine Zidane, victorios in Liga Campionilor cu Real Madrid, se afla printre cei unsprezece tehnicieni nominalizati de FIFA pentru titlul de antrenorul anului, a anuntat marti forul fotbalistic internati ...

Un adolescent în vârstă de 17 ani, din Izbiceni, județul Olt, este căutat, marți, de echipaje ale pompierilor și de scafandri, după ce s-ar fi înecat în râul Olt. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsășteanu, echipele de căutare-salvare de la Detașamentele Slatina și Caracal, intervin pentru căutarea unui adolescent de 17 ani, […]