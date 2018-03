Groapa de gunoi din Pacific este de trei ori mai mare decat Franta, iar greutatea deseurilor de plastic depaseste 80.000 de tone

Groapa gunoi Pacific google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miliarde de bucati de plastic, 80.000 de tone de deseuri: imensul depozit de gunoi care pluteste in Pacific este mult mai mare decat se credea, avand o suprafata de trei ori mai mare decat Franta, potrivit unui studiu publicat joi si citat de AFP. In conditiile in care productia de plastic depaseste 320 de milioane de tone anual, o parte din aceste pungi, sticle, ambalaje abandonate, plase de pescuit si microparticule degradate se strang in mai multe zone ale oceanelor, sub efectul vartejurilor imense formate de curentii marini, amenintand animalele si ecosistemele. Cel mai important dintre aceste acumulari de deseuri, cunoscut ca "marea zona de gunoaie din Pacific" (Great pacific ga ...