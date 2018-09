Gruia Stoica, omul de afaceri care a invins sistemul! A dezvoltat in ultimii 20 de ani cea mai mare afacere de transport feroviar

Gruia Stoica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nascut in satul Toflea, judetul Galati, omul de afaceri Gruia Stoica a plecat de la zero si a reusit sa dezvolte in ultimii 20 ani cea mai mare afacere de transport feroviar, nu doar din Romania, ci si din Europa de Sud-Est. Mai mult de jumatate din timpul activitatii sale de om de afaceri a fost tinta unor hartuieli si anchete infernale din partea DNA, DIICOT si alte autoritati, din care a reusit sa scape ca prin minune, reusind in acelasi timp sa isi dezvolte afacerea de suflet – Grampet – Grupul Feroviar Roman - avand in prezent mii de angajati si ample proiecte caritabile in derulare. Cazul omului de afaceri Gruia Stoica este unul din cele mai elocvente exemple, din care consideram ...