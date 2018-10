Grup de romani, au imobilizat un barbat agresiv, intr-o statie de metrou din Londra

Un grup de români a imobilizat un bărbat agresiv care a atacat cu ciocanul două persoane într-o staţie de metrou din Londra, miercuri dimineaţă, informează Romania TV.Una dintre victime a fost lovită cu ciocanul şi s-a ales cu o tăietură la cap şi cu o posibilă fractură la umăr, după ce a refuzat să îi dea unui bărbat o ţigară, în staţia de metrou Stratford din Londra.Cealaltă victimă are o vânătaie în urma loviturii.„Am remarcat în staţie un bărbat care atrăgea atenţia, fiind gălăgios. S-a apropiat de o persoană căreia i-a cerut o ţigară, iar când a fost refuzat a scos un ciocan şi a început să îl lovească. A fost pus instant la pământ până când au venit forţele de ordine“, a povestit un martor citate the The Sun.Cei care l-au pus la pământ sunt români, care îl ţintuiesc în timp ce agresorul ţipă să fie eliberat. În imaginile filmate la faţa locului, persoanele care au reuşit să îl imobilizeze pe agresor vorbesc româneşte: „Nu daţi în el! Tineţi-l până vine poliţia.Voia să dea în cap la oameni, omoară oameni“, spune românul care filmează. „M-a muşcat de mână“, spune unul dintre românii care îl ţineau, în timp ce altul îi spune „Întoarce-i mâna. Staţi, că e periculos“.Atacatorul în vârstă de 26 de ani a fost arestat, iar victimele transportate la spital. „Poliţiştii au fost chemaţi în staţia Stratford din estul Londrei după ce două persoane au fost atacate de un bărbat în staţie. Un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost arestat sub acuzaţia de vătămare corporală, asalt şi posesie a unei arme ofensive“, a explicat un purtător de cuvânt al poliţiei, conform Adevarul.Sursă foto cu rol ilustrativ: Facebook/ Metrorex