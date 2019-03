Grup infractional destructurat de DIICOT: Peste 32 de firme inselate, prejudiciu de 4 milioane de lei, 12 inculpati

Noua persoane au fost arestate preventiv, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar, la finalul a 18 perchezitii desfasurate in ultimele zile in Constanta, Timis, Dolj, Bihor si Bucuresti, pentru destructurarea unui grup infractional care a inselat peste 32 de firme, cu un prejudiciu de aproximativ 4 milioane de lei.