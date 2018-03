Grup infractional organizat specializat in trafic de droguri de mare risc, destructurat de procurorii DIICOT (galerie foto)

Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Oradea au efectuat 13 percheziții domiciliare și au organizat o acțiune de prindere în flagrant delict, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T. Oradea, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în trafic de droguri de mare risc și operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.Marţi, 27 martie a.c., în municipiul Oradea, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea – Serviciul Antridrog, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. –S.T. Oradea, au efectuat o acţiune în cadrul căreia a fost destructurat un grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.Astfel, a fost surprins în flagrant delict unul din membrii grupării, un bărbat, de 40 de ani, din municipiul Oradea, în timp ce ar fi încercat să vândă 50 de pastile de ecstasy.Tot marți, polițiștii B.C.C.O. Oradea – Serviciul Antridrog, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T. Oradea, au efectuat două percheziții domiciliare, pentru documentarea și probarea activității infracționale a grupării de criminalitate organizată. De asemenea, au fost puse în executare două mandate de aducere.În urma probatoriului, au fost reținute două persoane, respectiv bărbatul de 40 de ani prins în flagrant delict și un altul, de 30 de ani, din Oradea, membru al grupului infracțional organizat, care urmează a fi prezentați instanței de judecată, cu propunere de arestare preventivă.Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada 2017 – martie a.c., grupul infracțional organizat, constituit din 20 de persoane, toate din județul Bihor, cu vârste cuprinse între 17 și 46 de ani, coordonate de un bărbat de 31 de ani, din municipiul Oradea, ar fi procurat și distribuit substanțe psihoactive sub formă de pulbere pentru stropit, cât și sub formă de materie vegetală preparată, către mai mulți consumatori de astfel de substanțe din Oradea.În această dimineață, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea – Serviciul Antridrog, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S. T. Oradea, au efectuat alte 11 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost descoperite substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, atât sub formă de pulbere, cât și sub formă de materie vegetală.De asemenea, în urma perchezițiilor au fost ridicați 25.489 de lei, 7.330 de euro, 2.720 de dolari americani, 41.500 de forinți și 80 de lire sterline.Totodată, la finalizarea perchezițiilor domiciliare din această dimineață, au fost puse în executare 16 mandate de aducere emise pe numele membrilor grupării, cei în cauză fiind conduși la sediul D.I.I.C.O.T. Oradea, în vederea audierii și luării măsurilor legale față de aceștia.La activități au participat și polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor și jandarmi.