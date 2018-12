Grupa Romaniei la Europeanul de handbal feminin: Rezultate, clasament si program

Jurnalistul Ion Cristoiu susține, într-un editorial din Evenimentul Zilei, că președintele Klaus Iohannis a confiscat Centenarul Marii Uniri, furând astfel startul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale.Evenimentul Zilei: /* (c)AdOcean 2003-2017, So ...

Potrivit unui studiu recent comisionat de Grayling pentru Provident Financial România şi realizat de Novel Research, 55% dintre români cred că, dacă ar fi aplicat un plafon pentru dobânda anuală efectivă (DAE), acesta ar trebui să ţină cont de durata creditului. Mai mult, 41% dintre respondenţi cons ...

Tudorel Toader ameninta, deocamdata pe surse si prin solicitarea formulata de favorita sa Adina Florea, cu transformarea sectiei pentru anchetarea magistratilor din cadrul Parchetului General intr-o directie, in rand cu DNA si DIICOT.

Gheorghe Popescu a postat un mesaj pe Facebook, după decesul preşedintelui FC Barcelona din perioada în care a jucat el la clubul catalan, el notând că Josep Lluis Nunez “va trăi veşnic în milioane de inimi blaugrana”.“A fost preşedintele Barcelonei în perioada în care eu am jucat acolo, o definiţie ...

erai nedefinită și confuză din minus către plusul infinit n-am înțeles din tine mai nimic și poate de aceea te-am iubit n-aveam alternativă pentru aer și din acest motiv te-am respirat și tot cu tine-am supt la sânul mamei și am dormit mereu cu tine-n pat în patru labe-am mers și tu erai sub ...

La douã zile de la producerea incidentului de la Todiresti, în care mai multi tineri au încercat sã-si facã dreptate cu arma de vânãtoare în mânã, ies la ivealã detalii incredibile. Potrivit oamenilor legii, imediat dupã producerea scandalului, Alin Costel, cel care fãcut uz de armã, a fugit de la locul faptei, cu o masinã, […] The post Pistolarul de la Todirești a fost prins după o cursă nebună! A spart barajul Poliției!! appeared first on Cancan.ro.