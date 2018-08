Grupul de la Cluj joaca mediatic și la București - Postul Prima TV a fost cumparat de la Cristian Burci

Grupul de la Cluj joacă mediatic și la București - Postul Prima TV va trece prin schimbări semnificative! Controlul asupra stației deținute în prezent de Cristian Burci urmează să fie preluat de Adrian Tomșa, proprietarul posturilor Look TV, informează Paginademedia.ro. Potrivit unor surse Realitatea.net, în spatele achiziției se află Grupul de Cluj, adică Vasile Dîncu și noul profesor de la Babeș Bolyai , Florian Coldea.

Schimbările de la Prima TV nu se vor opera imediat, având în vedere că stația este, în prezent, într-un proces de reorganizare judiciară, după ce a fost în insolvență. Noul plan de reorganizare - care îl implică pe noul "actor" Look TV, trebuie să fie mai întâi aprobat de Adunarea Creditorilor, înainte de a fi pus în aplicare.

Haosul continuă în TVR - Doina Gradea i-a dat în judecată pe Dragoș Pătraru și pe un fost producător al televiziunii publice

Adrian Tomșa - cel care urmează să preia controlul Prima TV, potrivit surselor Paginademedia.ro, operează stațiile Look TV și Look Plus, dar și site-ul Profit.ro. Urmează să lanseze și postul de televiziune de business Profit.

În noua formulă, grupul va opera posturile generaliste Prima TV, Look TV și Look Plus, canalul de business Profit.ro și site-ul economic.

Prima TV va primi o "injecție" cu fotbal după preluarea stației de către Look TV, care deține o serie de drepturi de difuzare pentru mai multe competiții.