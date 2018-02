Grupul En Vogue va lansa in luna martie primul album din ultimii 14 ani - VIDEO

Grupul En Vogue, cunoscut pentru piese ca „Hold On”, „My Lovin’ (You’re Never Gonna Get It)”, „Free Your Mind” şi „Don’t Let Go (Love)” care au dominat topurile anilor 1990, va lansa în luna martie primul album din ultimii 14 ani. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Cindy Herron-Braggs, Terry Ellis şi Rhona Bennett se pregătesc, în prezent, pentru o a doua parte a turneului european început anul trecut, scrie Billboard. Pe 30 martie, ele vor lansa „Electric Café”. Materialul discografic cuprinde 11 piese, iar stilul muzical adoptat este o combinaţie de sonorităţi R&B/ hip-hop, soul şi funk, pop, rock şi electronic dance. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Primul single lansat de pe acest disc este balada „Rocket”, scris de Ne-Yo şi produs de Curtis “Sauce” Wilson, care a mai lucrat cu Drake şi Celine Dion. Grupul a fost format în 1989, iar în total a lansat şase albume de studio. Cel mai recent este „Soul Flower”, apărut în 2004. En Vogue a câştigat de-a lungul carierei două trofee American Music, şapte MTV Video Music Awards şi a primit şapte nominalizări la premiile Grammy. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.