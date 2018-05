Grupul Florence and the Machine a lansat doua melodii noi - VIDEO

Grupul britanic Florence and the Machine a lansat două melodii noi, sâmbătă seară, în timpul primului său concert din acest an, care a avut loc în oraşul englez Halixfax, scrie nme.com. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Grupul a interpretat pentru prima dată live două melodii noi – „Patricia” şi „100 Years”. Melodia „Patricia” a fost interpretată acustic, iar Florence Welch, solista grupului Florence and the Machine, a spus că acest cântec este unul special, reprezentând un omagiu adus unuia dintre artiştii săi preferaţi. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Florence and the Machine îşi vor continua miniturneul în această săptămână, la Baths Hall din Scunthorpe, pe 6 mai, la Royal Festival Hall din Londra, pe 8 mai, şi apoi la London Stadium din Londra, pe 25 mai, când vor cânta în deschiderea concertului The Rolling Stones. Grupul se pregăteşte de lansarea unui nou album, „High As Hope”. Evenimentul de lansare este programat pe 29 iunie. Florence and the Machine este un grup britanic indie rock înfiinţat în anul 2007 de cântăreaţa engleză Florence Welch. Trupa a devenit celebră graţie calităţilor vocale deosebite ale solistei şi pentru show-urile sale spectaculoase şi, uneori, excentrice. Stilul abordat evocă în acelaşi timp pop-ul britanic al unor artişti precum Kate Bush, PJ Harvey şi Siouxsie & the Banshees, dar include şi influenţe soul din perioada de glorie a casei de discuri Motown. Grupul Florence and the Machine a lansat trei album de studio - ”Lungs”, ”Ceremonials” şi ”How Big, How Blue, How Beautiful” -, iar piesele şi discurile sale au primit şapte nominalizări la prem ...