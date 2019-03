Grupul Roxy Music va fi incomplet pe scena galei Rock and Roll Hall of Fame

Brian Eno şi Paul Thompson, membrii în formula originală a trupei britanice Roxy Music, nu vor participa vineri la ceremonia de includere a grupului în Rock and Roll Hall of Fame, potrivit chitaristului Phil Manzanera, scrie news.ro.

Manzanera a declarat pentru ultimateclassicrock.com: „Am vorbit cu Eno şi este încântat că va fi inclus, însă şi-a luat angajamentul să nu călătorească un an cu avionul, pentru protejarea mediului, şi se află la jumătatea perioadei. Este foarte implicat şi conştient de amprenta lui de carbon, aşa că nu vrea să îşi încalce promisiunea, dar este fericit pentru noi”.

La ceremonia care va avea loc la Barclays Center din Brooklyn nu va ajunge nici toboşarul Paul Thompson. El este, de asemenea, fericit să fie inclus în Rock and Roll Hall of Fame, dar, „din păcate, are artrită la mâini şi gât şi poate să bată doar foarte puţin. Aşadar, nu va putea participa. Este dezamăgit din cauza asta. Îl avem pe Eddie Jobson, deci, vor fi cel puţin patru oameni Roxy”.

Liderul grupului, Bryan Ferry, a confirmat participarea şi faptul că va cânta la gală. Reprezentanţii lui au transmis că Ferry, saxofonistul Andy Mackay şi Manzanera „vor fi acompaniaţi de muzicieni care au mai cântat cu Bryan şi Roxy Music de-a lungul anilor, inclusiv de Chris Spedding, Neil Jason şi Fonzi Thornton”.

Vineri, vor fi incluşi în RRHF Brian Eno, Bryan Ferry, John Gustafson, Eddie Jobson, Andy Mackay, Phil Manzanera, Graham Simpson şi Paul Thompson.

Jobson l-a înlocuit pe Eno în postul de clăpar în 1973 şi a părăsit grupul în 1976, chiar înainte ca Roxy Music să i-a o pauză de doi ani.

El este singurul membru al trupei ce va fi inclus în RRHF care nu a cântat pe albumul omonim de debut din 1972.

Thompson s-a întors când trupa s-a reformat, în 1978, şi a rămas doi ani. Basistul Graham Simpson, care a cântat pe „Roxy Music” şi a părăsit trupa curând după lansarea albumului, a murit în 2002.

La gala de vineri va fi prima dată, din 2011, când grupul Roxy Music va cânta. Manzanera nu a divulgat piesele care vor fi interpretate, a specificat doar că grupul repetă mai multe şi va decide în funcţie de timpul pe care îl va avea alocat.

Simon Le Bon şi John Taylor, membri ai trupei Duran Duran, vor aduce un tribut grupului Roxy Music la ceremonia de includere în Rock and Roll Hall of Fame.

Anul acesta vor mai fi incluşi Def Leppard, The Cure, Radiohead, The Zombies, Janet Jackson şi Stevie Nicks.