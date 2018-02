Gușa, reacție incendiara: Nu e vina SPP ca au ajuns oameni de stat niște gaini

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă prezintă comentariul analistului politic Cozmin Gușă pe tema deciziei proaspătului Guvern de a renunța la serviciile SPP.

realitatea.net:

Consultantul politic Cozmin Guşă a comentat, într-o intervenţie telefonică la Realitatea TV, decizia Guvernului de a renunţa la serviciile SPP, după anunţul făcut de Liviu Dragnea la un post de televiziune, conform căruia şeful SPP Lucian Pahonţu s-ar fi implicat în viaţa politică şi ar fi vorbit despre "executarea" lui Dragnea în martie şi despre înlocuirea lui de la şefia PSD cu Paul Stănescu. (...)

În opinia acestuia, "acesta e evenimentul gravissim - la fel cum trupa de rectori s-au apucat să îl susţină pe domnul de la învăţământ fără să crâcnească, acum o turmă de miniştri renunţă la un serviciu care are această datorie, nu faţă de persoanele lor, ci faţă de oamenii de stat din România. Serviciul apără oamenii de stat din România, nu e vina lui că au ajuns oameni de stat nişte găini . Serviciul protejează şi demnitarii străini. N-au fost niciodată probleme".

Guşă susţine că a identificat două motive posibile ale declaraţiei lui Dragnea. "E limpede că sunt două lucruri: o groază de monitorizare a lui Dragnea, care având cabinetul său, doreşte să le dea ordine fără intermediari miniştrilor şi să nu mai fie supervizat de nimeni, ordine ilegale, cum au fost şi până acum. Al doilea motiv ţine de oamenii care îl manevrează pe Dragnea, care îl asistă şi care, prin scula numită Dragnea încearcă să îşi rezolve probleme şi duşmănii.

Nu vorbesc pentru generalul Pahonţu, pe care nu îl cunosc. E limpede că cei din spatele lui Dragnea au un interes clar în destabilizarea statului român la vârf. SPP e o structură cu reprezentare în CSAT, în contact strâns cu toţi demnitarii României, este o structură care îşi face datoria faţă de cetăţenii români, protejându-le aleşii. Ce mă intrigă e că nimeni nu s-a enervat foarte rău, de la preşedintele Iohannis în jos, îmi arată gravitatea situaţiei. Noi nu putem termina cu sintagma: "Dragnea, la psihiatru". Nici cu sintagma "turma lui Dragnea care sare după el în prăpastie". Nu vrem să asistăm, în statul român, la asemenea scene.

Ziarul Financiar:

„Salariul mediu pe economie este o reflecţie a mersului economiei şi a creşterii economice. Dacă şi economia, şi salariile, cresc în acelaşi ritm, atunci este minunat. Doar că, în condiţiile noilor reglementări fiscale care îngreunează tot ce înseamnă mediul de business, de la antreprenori la corporaţii, atragerea de noi investiţii este dificilă. Riscăm să ajungem ţară cu o forţă de muncă nejustificat de scumpă şi să intrăm în colaps, pentru că dacă nu ai business, de unde să plăteşti asemenea salarii”, a explicat Oana Botolan Datki, SEE managing partner în cadrul companiei cu activităţi de HR Consulteam.

Guvernul condus de Viorica Dăncilă pariază pe un salariu mediu de peste 1.000 de euro brut (715 euro net) în 2020, în contextul în care angajaţii români ar urma să primească creşteri salariale de 8 - 10% pe an în următorii trei ani. În prezent, salariul mediu pe economie este de circa 720 de euro brut (517 euro net), iar specialiştii spun că majorările de salarii din anii următori sunt benefice câtă vreme şi economia beneficiază de investiţii şi de un climat stabil

În ultimul an, salariul mediu pe economie a crescut cu 15%, susţinut de creşterile salariale din sectorul bugetar (unde lucrează un sfert din totalul salariaţilor din economie), de majorarea salariului minim pe economie, dar şi de creşterea salariilor din sectorul privat pe fondul deficitului de personal. Şi în anii anteriori, în perioada 2014 - 2016, salariile angajaţilor români au crescut cu câte 7 - 10% pe an, în timp ce în anii de criză creşte­rile medii nu erau mai mari de 3 - 4% pe an. (Mai multe detalii AICI