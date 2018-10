Guvern: Bonificatie de 10% la plata anticipata a impozitului pe venit si a contributiilor sociale

Bodyguard-ul lui Kim Kardashian ar putea sa plateasca daune MILIOANE de dolari. Asa ceva... Bodyguard-ul pe care l-a avut Kim Kardashian, Pascal Duvier, ar putea plăti daune de 6,1 milioane de dolari, după ce a fost dat în judecată de asigurătorul vedetei. Citește mai departe...

Simona Halep, intr-un interviu pentru New York Times: Care a fost cel mai important moment al anului si cat de grava e accidentarea Simona Halep a oferit un amplu interviu in New York Times, vorbind despre cel mai important moment in 2018, obiectivul pe care il mai are anul acesta, dar si despre accidentarea suferita la Wuhan, in urma cu aproximativ doua saptamani.

Tudor Chirila vine cu cea mai proasta veste pentru romani Tudor Chirilă a sancţionat acţiunile coaliţiei PSD-ALDE, care încearcă salvarea celor doi lideri, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu. Citește mai departe...

Udrea si Bica vor sta 60 de zile in detentie: Procedura de extradare continua desi Udrea are un copil Oficialitatile din Costa Rica au anuntat, joi seara, ca Guvernul Romaniei are la dispozitie doua luni pentru procedurile de extradare a fostului ministru al Turismului Elena Udrea si a fostei sefe a DIICOT Alina Bica.

Noi imagini din Costa Rica. ASA au fost retinute Udrea si Bica Noi imagini din Costa Rica, surprinse chiar înaintea acţiunii de reţinere a Elenei Udrea şi a Alinei Bica, au apărut în presa locală. Citește mai departe...

Daniela Crudu, marturii șocante despre copilarie: “Preferam sa-mi iau bataie” În vârstă de 29 de ani, Daniela Crudu a făcut mărturisiri șocante despre perioada adolescenței în cadrul ediției “Ultimul Trib” din această seară, 4 octombrie. În ciuda faptului că a rememorat scene nu tocmai plăcute, vedeta de televiziune a vorbit cu zâmbetul pe buze despre pățaniile sale din copilărie. Citește și: Daniela Crudu, criză de […] The post Daniela Crudu, mărturii șocante despre copilărie: “Preferam să-mi iau bătaie” appeared first on Cancan.ro.

Sfașietor! Ce iși dorea fiul cel mic al lui Daniel Balașa sa devina daca ar fi invins maladia mortala Delia și Daniel Bălașa au sperat până în ultima clipă că fiul lor cel mic va învinge maladia cu care a fost diagnosticat în urmă cu aproape doi ani. În plus, Alin avea planuri mari pentru el și visa la o carieră frumoasă în lumea sportului. Din nefericire, toate visurile sale s-au năruit astăzi, după […] The post Sfâșietor! Ce își dorea fiul cel mic al lui Daniel Bălașa să devină dacă ar fi învins maladia mortală appeared first on Cancan.ro.

"Batrana Doamna" ii ia apararea lui Cristiano Ronaldo in scandalul violului Oficialii lui Juventus au reacţionat pentru prima dată, la câteva zile după izbucnirea scandalului, după acuzele de viol lansate de Kathryn Mayorga (34 de ani) la adresa lui Cristiano Ronaldo (33 de ani), ajuns în vară în Italia, de la Real Madrid, pentru 117 milioane de euro.