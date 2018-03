Guvernatorul BNR Mugur Isarescu, despre valul de scumpiri: "Situatia din Romania este unicat in Europa"

Mugur Isarescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa cresterile de preturi record din ultima vreme, plus anunturile de scumpiri, si mai ample de-acum inainte, guvernatorul BNR Mugur Isarescu, a fost chemat in Parlament, sa dea explicatii. Seful Bancii s-a intalnit doar cu trei senatori, toti din Opozitie, asta dupa ce alesii de la PSD, ALDE, UDMR si USR au lipsit de la sedinta Comisiei de Finante. Isarescu a declarat ca aceste cresteri generalizate de preturi au fost provocate si de factori externi, dar si de politica fiscala a Guvernului. Inflatia in Romania este la niveluri record de 6 luni incoace, niveluri care sunt depasite de la o luna la alta. Asta arata datele Institutului National de Statistica. Apogeul a fost atins in februarie, iar ...