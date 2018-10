Guvernul a adoptat Ordonanța pe legile justiției. Toader: Detașarile in sistem se mențin pana la data incetarii lor. Un secretar de stat a demisionat

Guvernul a adoptat, luni, ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, a declarat ministrul justiţiei, Tudorel Toader, după şedinţa Executivului. Ministrul a explicat principalele modificări aduse, prin această ordonanță, celor trei legi care reglementează funcționarea sistemului judiciar, mare parte dintre ele reprezentând recomandări ale Comisiei de la Veneția și The post Guvernul a adoptat Ordonanța pe legile justiției. Toader: Detașările în sistem se mențin până la data încetării lor. Un secretar de stat a demisionat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.