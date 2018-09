Guvernul a adoptat OUG de prelungire a mandatelor conducerii Inspectiei Judiciare, la scurt timp dupa ce Dragnea l-a DOJENIT pe Toader

Cei șase, pentru DNA, vor deveni maine unul. Ministrul Toader a anunțat ca a finalizat interviurile Procurorii Paula Tănase, Nicolae Lupulescu, Gabriela Scutea, Sorin Armeanu, Adina Florea şi Andrei Bodean, aspiranți la funcția de procuror-şef al DNA, vor afla joi, la orele 13.00, de la ministrul Tudorel Toader, cine a fost ales. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunțat, pe Facebook, ...

Urmarire ca in filme pe strazile din Galați. Poliția a tras focuri de arma pentru a opri un șofer Urmărire ca în filme, pe străzile din Galați. Câteva ore le-a luat polițiștilor să prindă un șofer care a lovit doi bătrâni pe o trecere de pietoni. Citește mai departe...

Ce este Liga Natiunilor, noua competitie in care nationala Romaniei va debuta in aceasta saptamana Competitia de fotbal Liga Natiunilor, un proiect al fostului presedinte UEFA Michel Platini, va debuta joi, cu 55 de echipe la start, impartite in patru esaloane valorice, care se vor bate si pentru calificarea la EURO 2020.

Catalin Ivan, despre scandalul din PSD: Gabriela Firea are mare dreptate, dar e prea tarziu Europarlamentarul Cătălin Ivan consideră că primarul Capitalei, Gabriela Firea, are ”mare dreptate” în disputa cu liderul PSD, Liviu Dragnea, însă subliniază că este ”prea târziu”, fiind Citește mai departe...

Medicii din Romania cer un registru al pacientilor cu boli neurologice rare: Fara el suntem in ceata Medicii neurologi reuniti la Cluj-Napoca cer infiintarea unui registru al pacientilor cu boli neurologice rare, in conditiile in care, in Romania, doar aproximativ 7.500 de pacienti sunt inregistrati si integrati clinic, iar 9 din 10 bolnavi nu sunt diagnosticati sau sunt diagnosticati gresit.

Un primar PSD i-a facut nunta fiicei in curtea scolii. A daramat gardul ca sa monteze un cort urias Primarul din comuna Pogana, judetul Vaslui, a organizat nunta fiicei sale in curtea scolii din localitatea Tomesti, iar pentru ca n-a avut loc sa instaleze cortul, a inlaturat gardul. Reprezentantii Inspectoratului Scolar si ai Prefecturii Vaslui au deschis anchete, dar spun ca totul este legal. Citește mai departe...

Silvia Stroescu de la EXATLON s-a deplasat in scaun cu rotile! Ce i-au spus medicii in urma controlului Silvia Stroescu, eliminată de la Exatlon, a mers la medicul specialist pentru un control amănunțit, după revenirea în țară, iar veștile nu sunt deloc îmbucurătoare. Fosta gimnastă care a făcut parte din echipa Faimoșilor a fost ajutată să se deplaseze într-un scaun cu rotile. Silvia Stroescu a aflat că va trebui să apeleze la ajutorul […] The post Silvia Stroescu de la EXATLON s-a deplasat în scaun cu rotile! Ce i-au spus medicii în urma controlului appeared first on Cancan.ro.

Un tanar de 21 de ani s-a casatorit cu o femeie de 71 de ani! Care a fost motivul O femeie de 70 de ani s-a căsătorit cu un chelner de 21 de ani. Cei doi pretind că a fost dragoste la prima vedere. Dorothy Sims, 70, a trăit o poveste de dragoste impresionantă alături de un tânăr tunisian în weekend. Pentru că atracţia a fost mare, cei doi au ales să se căsătorească. […] The post Un tânăr de 21 de ani s-a căsătorit cu o femeie de 71 de ani! Care a fost motivul appeared first on Cancan.ro.

Guvernul a majorat bursele sociale „Bani de liceu”! Cați bani vor primi lunar elevii Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat miercuri, la Palatul Victoria, că în ședința Executivului s-a aprobat majorarea bursei „Bani de liceu” la suma de 250 de lei lunar, de la valoarea actuală de 180 de lei lunar. „În şedinţa de Guvern de astăzi, pe ordinea suplimentară, la propunerea Ministerului Educaţiei, a fost […] The post Guvernul a majorat bursele sociale „Bani de liceu”! Câți bani vor primi lunar elevii appeared first on Cancan.ro.