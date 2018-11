Guvernul a aprobat a doua rectificare bugetara;9,5 miliarde de lei in plus la venituri si 10,7 miliarde lei la cheltuieli

Guvernul a aprobat vineri a doua rectificare bugetară din acest an, iar faţă de prevederile iniţiale sunt 9,5 miliarde de lei în plus la venituri şi 10,7 miliarde lei în plus la cheltuieli, a declarat vineri ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria. "Rectificările bugetare se fac pentru a pune în acord realităţile economice cu finanţele publice. Am plecat de la un buget iniţial construit pe anumite ipoteze macroeconomice şi ne respectăm angajamentele asumate. Am pornit cu cinci mari angajamente pe care le respectăm în totalitate. Implementăm măsurile din programul de guvernare, măsurile de stimulare a economiei şi măsurile sociale, obiectiv atins. Ne încadrăm în ţinta de deficit bugetar, sub 3% din PIB, ţintă respectată, nu creştem ponderea datoriei guvernamentale în PIB, la fel ţintă respectată, consolidăm rezerva finanţelor din trezorerie, asiguram cheltuieli de înzestrare militară conform planului angajat. Asigurăm finanţarea necesară pentru pregătirea în bune condiţii a sărbătoririi Centenarului şi pentru preluarea preşedinţiei Consiliului UE, de asemenea, obiective atinse", a spus Teodorovici. El a menţionat că la această rectificare sunt 9,5 miliarde lei în plus la venituri faţă de bugetul iniţial şi 10,7 miliarde lei în plus la cheltuieli faţă de prevederile iniţiale. "Cheltuielile de investiţii vor fi mari cu 40% faţă de realizările din 2017/(...) De asemenea, România va menţine ponderea datoriei guvernamentale în PIB la 35%, a patra cea mai mică din Uniunea Europeană. Şi desigur acel fond din trezorerie consolidat la 31 miliarde lei, care asigură peste 5 luni de zile de finanţare brută", adăugat Teodorovici. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat)