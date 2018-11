Guvernul a aprobat cadrul legal de infiintare a fondurilor suverane de dezvoltare si investitii

Mai mult de jumatate dintre romani (60%) declara ca au credite, in timp ce peste o treime (37%) sustine ca are cheltuieli lunare obligatorii identice cu venitul incasat, reiese dintr-un studiu sociologic referitor la obiceiurile financiare ale romanilor, dat publicitatii joi.

Ministerul Educatiei va face verificari la Scoala Postliceala "Dimitrie Cantemir" din Targu Mures dupa ce o televiziune suedeza a semnalat ca aici s-ar fi obtinut in mod ilegal diplomele de asistenti medicali. Inspectorul scolar general al ISJ Mures a demontat acuzatiile.

Scriitorul Ioan Gheorghe Pricop a murit în noaptea de miercuri spre joi, la locuința sa din județul Vaslui, în comuna Duda Epureni. Ioan Gheorghe Pricop a început să scrie de la vasta de 16 ani, debutând în gazeta școlii. A continuat apoi o viată întreagă să își aștearnă pe hârtie, cu multă sensibilitate și devotament, […] The post Doliu în lumea artistică! Scriitorul Ioan Gheorghe Pricop a murit appeared first on Cancan.ro.