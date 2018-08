Guvernul a aprobat construirea unui sistem de resorturi de lux la Marea Neagra – New Costinesti precum si extinderea Portului Constanta

Guvernul a adoptat astăzi o hotărâre prin care se aprobă 16 obiective de investiții strategice care urmează să fie pregătite și atribuite în parteneriat public-privat, de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, între care opt sunt noi proiecte, pe care le prezentăm mai jos:Realizarea liniei ferate de mare viteză, în lungime de aproximativ 1.275 km, va asigura reducerea timpului de legătură dintre Capitală și principalele orașe de pe traseu și va crea posibilitatea realizării unor conexiuni precum Timișoara – Cluj, Craiova – Sofia, Timișoara – Belgrad și Cluj – Budapesta.Se stimează atragerea unui număr important de călători de la transporturile aeriene și rutiere către transportul feroviar, atragerea turiștilor, a tinerilor cu înaltă calificare în centrele universitare, de cercetare sau industriale care există sau care se vor dezvolta pe traseu, dar și a investitorilor străini, prin crearea unor sectoare industriale specializate.Se va construi o magistrală de metrou pe ruta Bragadiru – Alexandriei – Colentina – Voluntari, în lungime de 25 km, cu aproximativ 30 de stații, un terminal și un depou, traseu pe care vor circula aproximativ 30 de trenuri.Realizarea investiției va conduce la creșterea mobilității populației și va decongestiona traficul de suprafață, dar va determina și creșterea ariei zonei metropolitane a Bucureștiului, prin dezvoltarea urbanistică a așezărilor adiacente.Are drept scop principal amenajarea hidrotehnică a fluviului Dunărea pe sectorul aval de Porțile de Fier I și II, ceea ce va conduce la îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre și la dezvoltarea economică pe termen lung în zona orașului Turnu Măgurele.De asemenea, se va asigura alimentarea cu apă a localităților riverane, acestea nemaifiind dependente de nivelul Dunării.Principalul obiectiv al proiectului este creșterea siguranței în funcționarea SEN (Sistemului Energetic Național), centrala fiind concepută a se realiza cu o putere totală instalată de 1000 MW.Este vorba despre o clinică multifuncțională care se va construi în incinta Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, proiectul prevăzând construirea a două corpuri de clădire cu o suprafață desfășurată de circa 51.000 mp, pe mai multe nivele, care vor avea în componență secție de urgență, unitate ambulatoriu, unități ATI, săli pentru consultații, imagistică, radioterapie, bloc operator, farmacie, camere de gardă, cabinete, heliport, amfiteatru și săli de cursuri pentru studenți, laboratoare, bloc de cercetare, săli de ședință, vestiare, spații pentru vizitatori, spații tehnice.Spital va avea o capacitate de aproximativ 800-1000 de paturi, va asigura asistență medicală pentru cazurile medicale complexe, care nu pot fi rezolvate la nivelul județelor sau al municipiilor arondate, va fi dotat cu heliport și elicopter pentru urgențe, cât și cu clinici de specialitate și centre de cercetare dotate corespunzător.Pe lângă spital, se vor construi atât cartiere de locuințe pentru medici și personalul auxiliar, cât și instrastructură de cazare pentru rudele și însoțitorii pacienților.Celelalte opt proiecte au fost prezentate public în 28 iunie 2018Care sunt cele opt proiecte de investiții strategice:Principalul scop al obiectivului de investiții este amenajarea complexă a râurilor Argeş şi Dâmboviţa, în principal pentru transportul de mărfuri și pasageri, prin realizarea unei căi navigabile între Bucureşti şi Dunăre. De asemenea, sunt avute în vedere şi alte beneficii, respectiv producerea de energie electrică, irigaţii, protecţia împotriva inundaţiilor, turism, piscicultură, ecologizare.Obiectivul face parte din reţeaua europeană de transport și va genera dezvoltarea economică pe termen lung a întregii regiuni de la sudul municipiului Bucureşti, inclusiv prin construirea unui port.Supraaglomerarea aeroportului Henri Coandă - Otopeni impune construirea unui nou aeroport, în zona de sud a Bucureştiului, atât pentru pasageri, cât şi pentru mărfuri.Aeroportul din zona de sud a Bucureştiului va putea deveni un punct de tranzit în deplasările pasagerilor către regiunile Asia – Pacific, cât şi Europa - America.Dimensiunea Aeroportului Bucureşti Sud va trebui proiectată pentru un trafic de aproximativ 30 de milioane de pasageri, pe o suprafaţă desfăşurată de maxim 600 ha și să fie dotat cu cel puțin două terminale. În măsura în care se vor identifica asemenea suprafeţe la autorităţile locale, acestea pot participa la constituirea societăţii de proiect.Accesul la acest aeroport se va face și pe noua autostrada București-Alexandria-Craiova și pe centura Bucureștiului, care este prevăzută să treacă în apropiere, cât și pe noua magistrală de metrou Bragadiru-Piața Unirii.Asigurarea surselor de apă pentru executarea unor sisteme de irigaţii ar crea posibilitatea irigării unor suprafeţe de 475.000 ha, din care cca. 80% fără sisteme de pompare.Canalul ar trebui să aibă o lungime totală de 190 de kilometri, din care primul tronson amplasat pe teritoriul judeţului Vrancea, care are o lungime de 50 km şi din care s-au început lucrări pe 11 km din care 5,7 km sunt deja funcţionali. Al doilea tronson, cu o lungime de 140 km, traversează judeţele Buzău şi Ialomiţa, până la acumularea Dridu.Construcţia unei fabrici de autovehicule şi autobuze electrice în parteneriat public privat în România ar face posibilă punerea în practică a acestor deziderate mult mai uşor şi cu costuri mult mai mici, prin dezvoltarea de noi metode de gândire, implicit de noi tehnologii pentru realizarea de vehicule cu propulsie alternativă, care în prezent încă se confruntă cu constrângeri tehnice (gamă limitată de autovehicule şi autobuze, costuri mari ale investiţiilor în construcţia acestora, ceea ce determină şi costul mare al acestora, lipsa infrastructurii publice de încărcare a acumulatorilor, performanţe uneori sub aşteptări ale mijloacelor de transport, etc.).Suprafaţa necesară pentru acest obiectiv, respectiv pentru hale, depozite şi piste de încercare, este de minim 10 ha.Se are în vedere localizarea acestui obiectiv într-o zonă mai puţin dezvoltată, dar în apropiere de Bucureşti, respectiv pe o rază de cel mult 100 km.Proiectul are în vedere realizarea unei bănci publice naţionale de sânge, plasmă umană şi celule stem şi dezvoltarea/construirea a minimum zece centre regionale pentru transfuzii sanguineAceastă soluție este avută în vedere în contextul în care, în ultimul an, România s-a confruntat cu dificultăți în asigurarea derivatelor din plasmă, în special de imunoglobulină.De asemenea, este cunoscut faptul că în sistemul sanitar există frecvent dificultăţi majore în asigurarea cantităţilor de sânge uman pentru transfuzii, precum şi un acces limitat la terapiile pe bază de celule stem.Un alt spital regional se va construi în municipiul Timișoara și va deservi partea de vest a țării. Este cea mai bună soluție pentru asigurarea unui acces echitabil al populației la servicii medicale de calitate.La fel ca celelalte spitale regionale care urmează să se construiască, acesta va fi un spital clinic organizat cu o structură de specialități, cu o platformă complexă de investigații și intervenții terapeutice clinice și paraclinice, care va asigura asistență medicală pentru cazurile medicale complexe.Spitalul din Timișoara va fi dotat cu heliport și elicopter pentru urgențe, precum și cu clinici de specialitate și centre de cercetare dotate corespunzător.În regiunea de est a țării, între orașele Galați și Brăila se va construi un alt spital regional, cu o capacitate de aproximativ 800-1000 de paturi.Și acest spital va fi organizat clinic, cu o structură de specialități, având o platformă complexă de investigații și intervenții terapeutice clinice și paraclinice, care va asigura asistență medicală pentru cazurile medicale complexe,Spitalul din zona Brăila-Galați va fi dotat cu heliport și elicopter pentru urgențe, precum și cu clinici de specialitate și centre de cercetare dotate corespunzător.Existenţa infrastructurii necesare pentru practicarea sporturilor de iarnă pe ambii versanţi ai masivului Făgăraş, amplasarea în mijlocul țării, cât şi apropierea de numeroase destinaţii turistice și culturale precum cele din Sibiu, Curtea de Argeş, Cetatea Poenari, Transfăgărăşan fac această zonă foarte atractivă.Se are în vedere realizarea a 150 km pârtii de schi, cu instalaţiile aferente (telegondolă, telescaun, instalaţie cablu etc.) şi dezvoltarea unor staţiuni la cota 700 m, la baza pârtiilor de schi şi sanie, cu capacităţi de cazare de peste 50.000 de locuri, turiştii având posibilitatea să folosească mijloacele de transport personale în zona domeniului de schi.Informații suplimentare:În ședința din 24 mai 2018, Guvernul a aprobat primul pachet de investiții strategice care vor fi realizate prin parteneriat public privat: Autostrada Ploiești - Comarnic - Brașov, autostrada Târgu Mureș - Târgu Neamț - Iași - Ungheni, autostrada București - Craiova - Lugoj, Complexul Medical "Carol Davila", care se va construi în zona de nord a Capitalei și va cuprinde Spitalul Republican, precum și proiectul privind operarea de servicii pentru cele 15 spitale din rețeaua CFR.