Guvernul a aprobat reducerea de TVA in turism de la 1 noiembrie

Nicolas Cage a fost acuzat de abuz fizic de fosta lui iubită, Vickie Park, care susține că actorul american era “foarte beat la acea vreme”, titrează jurnaliștii de la Daily Mail. Informaţia a apărut în documente depuse în instanţă, şi publicate de site-ul The Blast, prin care femeia a cerut un ordin de restricţie pe numele […] The post Nicholas Cage, acuzat că și-a bătut fosta iubită! Ea susține că a fost hărțuită de fosta soție a actorului, Alice Kim appeared first on Cancan.ro.