Guvernul a dat unda verde: Șantierul Naval Mangalia poate fi preluat de olandezii de la Damen (document)

S-au finalizat negocierile privind documentele tranzacției dintre Societatea Șantierului Naval 2 Mai SA Mangalia și B.V. Holding Maatschappij Damen, respectiv "Contractul de transfer de acțiuni și cesiune de creanțe", inclusiv "Contractul de Asociere între Societatea Șantierului Naval 2 Mai SA Mangalia și Holding Maatschappij Damen".Astfel, statul român și grupul Damen au căzut de acord asupra modului în care vor administra, în comun, Șantierul Naval de la Mangalia.În urma intenției Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. (”DSME") de a vinde către B.V. Holding Maatsehappij Damen („Damen") participația majoritară deținută în Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. („DMHI”), reprezentanții Ministerului Economiei și ai Societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia (..SN 2 Mai") au inițiat discuții și au negociat cu reprezentanții celor două societăți (DSME și Damen) în vederea continuării tradiției industriale a șantierului naval în condiții de profitabilitate sustenabilă, de grija față de mediu și, mai ales, de a prezerva forța de muncă înalt calificată existentă în șantier.Structura tranzacției a fost stabilită prin memorandumul Guvenului din data de 28.03.2018, privind ”Neexercitarea dreptului de preferință al Societății Șantierului Naval 2 Mai SA Mangalia privind cumpararea pachetului de actiuni detinut de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. la Daewoo Mangalia Heavy Industries &A." având ca obiect aprobarea etapelor pentru implementarea tranzacției.Pentru mai multe detalii depre tranzacție puteți consulta secțiunea ”Documente”.